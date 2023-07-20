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Хауден и «Вегас» подписали 2-летний контракт с кэпхитом 1,9 млн долларов, избежав арбитража

Форвард Бретт Хауден продолжит выступать за «Вегас». 25-летний канадец, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, заключил 2-летнее соглашение с «Голден Найтс» на 3,8 млн долларов (кэпхит – 1,9 млн).

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