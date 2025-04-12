Симоньян: территорию Украины поделят так же, как когда-то Польшу

Территорию Украины поделят так же, как когда-то это было с Польшей. Об заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ.
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