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Пятый канал

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Силовики обнаружили в ДНР заминированный схрон с оружием ВСУ

Силовики обнаружили в ДНР заминированный схрон с оружием ВСУ

Крупный склад с оружием нашли сотрудники ФСБ и военной контрразведки в Ясиноватском районе ДНР. В схроне были девять автоматов Калашникова и несколько ручных противотанковых гранатометов иностранного производства.

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