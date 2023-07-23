"Пока местные сидят без работы, мигранты заколачивают по 250 тысяч": Скандал на новых территориях РФ набирает обороты

Уже много было сказано про мигрантов, особенно в криминальном разрезе. Однако мы отступим немного от традиции, и поговорим не о преступлениях совершаемым нашими "гостями", а о том как приезжие забирают работу у коренного населения, получая при этом в разы больше чем последние.