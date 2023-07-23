"Пока местные сидят без работы, мигранты заколачивают по 250 тысяч": Скандал на новых территориях РФ набирает обороты
Уже много было сказано про мигрантов, особенно в криминальном разрезе. Однако мы отступим немного от традиции, и поговорим не о преступлениях совершаемым нашими "гостями", а о том как приезжие забирают работу у коренного населения, получая при этом в разы больше чем последние.
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P.S. Делали капитальный ремонт кровли на нашем доме. Бригада таджиков. Ничего плохого не скажу, сделали хорошо. Зарплата у них 70 тыс. Нашим рабочим столько не платят, поэтому на таких работах их нет.
а что местные не идут на работу ?
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