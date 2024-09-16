Психическое состояние подозреваемого в покушении на Трампа проверят

Психическое состояние подозреваемого во втором покушении на кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа Уэсли Рута проверят перед тем, как проводить над ним разбирательство.
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