Спортивные выходные с «Известиями»

ФутболЧемпионат России. «Спартак» — «Динамо»Главным событием девятого тура РПЛ станет исторически принципиальное противостояние двух московских команд, которое на ближайшие выходные получит дополнительный статус из-за текущего турнирного положения соперников — и «Спартак», и «Динамо» идут в группе лидеров, замыкая первую пятерку.
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