Нюша и Егор Крид дали повод слухам о возобновлении романа

Ходят слухи, что Нюша недолго пробыла одна после развода с бизнесменом Игорем Сивовым. Не так давно 34-летняя певица выложила совместную фотосессию с Егором Кридом, чем дала повод слухам о возобновлении их романа.
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