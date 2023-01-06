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Мирошник дал Столтенбергу «рецепт» прекращения СВО: Заберите своих марионеток

Мирошник дал Столтенбергу «рецепт» прекращения СВО: Заберите своих марионеток

Бывший посол Луганской Народной Республики на территории Российской Федерации дал совет Генеральному секретарю Организации Североатлантического Договора, при помощи которого возможно завершить развернувшееся на украинских территориях противостояние.

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