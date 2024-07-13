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Новости России и Мира | NEWSES.RU

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В Российских войсках подняли флаг РФ над администрацией Урожайного.

В Российских войсках подняли флаг РФ над администрацией Урожайного.

Российские войска установили флаг РФ над зданием администрации села Урожайное на времевском направлении Запорожской линии фронта, как заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

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