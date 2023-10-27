Рогов сообщил о покушении на экс-депутата Рады Олега Царева

В бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева стреляли, он находится в тяжелом состоянии. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в пятницу на своей странице в соцсетях.
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