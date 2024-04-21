Тамбовчане написали Тотальный диктант

Тамбовчане 20 апреля написали Тотальный диктант, который в этом году отметил свое 20-летие. Текст для него специально написала Анна Матвеева, автор романов "Перевал Дятлова" (12+) и "Каждые сто лет" (16+), редактор, журналист.
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