Тамбовчане написали Тотальный диктант

Тамбовчане 20 апреля написали Тотальный диктант, который в этом году отметил свое 20-летие. Текст для него специально написала Анна Матвеева, автор романов "Перевал Дятлова" (12+) и "Каждые сто лет" (16+), редактор, журналист.