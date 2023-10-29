Красный Полумесяц сообщил, что в Газе закончилась большая часть запаса топлива

Палестинское общество Красного Полумесяца заявило телеканалу Al Jazeera, что большая часть стратегического запаса топлива была израсходована в секторе Газа, и дефицит может привести к катастрофическим последствиям.
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