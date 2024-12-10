Фонд капремонта: В 2026 году начнется новый трехлетний план работ, успевайте заплатить взносы

«Часто собственники приходят к нам с просьбой срочно провести капитальный ремонт, зачастую не владея информацией, что планы муниципалитетами уже сформированы, и включить их дом в план можно только взамен другого дома.
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