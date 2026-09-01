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Аргументы и Факты

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Дмитриев заявил, что Европа сейчас «изолирована как никогда»

Дмитриев заявил, что Европа сейчас «изолирована как никогда»

Изолированность Европы на данный момент достигла своего пика. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в своём блоге.

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