«Понаехали тут»: феномен госпожи Апухтиной на Донбассе уже оценили

АНГЕЛ АНГЕЛ

Почему в России такой объем строительства жилья, это понятно, самая коррумпированная отрасль, а учитывая еще и ввоз пришлых, черных риэлторов, банковско финансово страховой юридический бизнес, который на этом намывает денег и устраивают кидалово народу как с жильем так и с деньгами, ну и куда же без политиков с чиновниками которые это покрывают и имеют с этого свои откаты, так еще и большинство из этих фирм принадлежит их семейному бизнесу... Так кинув людей на бабки, они придумали как намыть на этом, они ведут возмещение дольщикам, за счет народных бюджетных средств... Как схема обогащения, чем больше народа кинут, тем больше своруют еще и народных денег... Но вот почему в России "передовая" отрасль являющаяся как говорит власть "локомотивом" в экономике не строит трудовые лагеря, для таких как эта мадам, 5 колоне, шоу "патриотам" и актеришкам, казнокрадам и коррупционерам и т.д. Они боятся, что первыми кто станет их постояльцами будут они...