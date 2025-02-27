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Живая Кубань

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Правительство РФ введет запрет на экспорт бензина до конца лета

Правительство РФ введет запрет на экспорт бензина до конца лета

Правительство РФ введет запрет на экспорт бензина до конца летаПравительство РФ вводит запрет на экспорт автомобильного бензина с 1 марта по 31 августа, ограничение не распространяется на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов.

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