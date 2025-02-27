Правительство РФ введет запрет на экспорт бензина до конца лета

Правительство РФ введет запрет на экспорт бензина до конца летаПравительство РФ вводит запрет на экспорт автомобильного бензина с 1 марта по 31 августа, ограничение не распространяется на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов.