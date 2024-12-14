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Анчелотти про 3:3 с «Райо»: «После ничьих с «Мальоркой» и «Лас-Пальмасом» я нервничал, сегодня – нет. «Реал» бился до конца, я удовлетворен»

«Мы повели в счете, и нам не хватило надежности в своей штрафной. До 3:2 мы играли очень хорошо. Пропустив, мы бились до конца.

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