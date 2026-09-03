45% родителей в Казани считают единую школьную форму лишней тратой

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Почти все семьи в Казани с детьми школьного возраста сталкиваются в течение учебного года с незапланированными расходами на образование, при этом наиболее спорной статьей родители считают единую школьную форму.
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