Зять Слуцкого скрыл от избиркома акции перед выборами в Госдуму

Участник выборов в Госдуму от Свердловской области, родственник лидера ЛДПР Леонида Слуцкого — Андрей Бургарт оказался среди тех, кто представил в избирком недостоверные сведения о доходе.
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