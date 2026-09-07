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От посудомойки в Нью-Йорке до съемок у Де Ниро: испытания и триумф актера Олега Штефанко

В начале девяностых благородный капитан Джон Манглс из любимого советскими зрителями фильма «В поисках капитана Гранта» ютился в тесной московской коммуналке без стабильного дохода.

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