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Газета.ру

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Nature: исследователи изучили влияние циновок из камыша на мозговую активность

Nature: исследователи изучили влияние циновок из камыша на мозговую активность

Исследователи Университета Кюсю в Японии обнаружили, что сидение на циновках из японского камыша игуса может быть связано с усилением концентрации и снижением напряжения.

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