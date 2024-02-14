И все-таки, они бывают плоскими. Появилась новая теория формирования планет

Новая теория, предложенная международной группой ученых, предполагает, что газовые гиганты — как Юпитер и даже больше — сформировались из плоских дисков, когда ядро начало нагреваться, а космическая пыль — притягиваться к нему.
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