В Центробанке заявили об опасности снижения ключевой ставки

Центробанк назвал опасным снижение ключевой ставки и дешевые кредиты в России Снижение ключевой ставки в России в настоящее время было бы опасным, потому что дефицит рабочей силы и других ресурсов не позволяет использовать дешевые заемные деньги для повышения производительности.