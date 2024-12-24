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В Центробанке заявили об опасности снижения ключевой ставки

В Центробанке заявили об опасности снижения ключевой ставки

Центробанк назвал опасным снижение ключевой ставки и дешевые кредиты в России Снижение ключевой ставки в России в настоящее время было бы опасным, потому что дефицит рабочей силы и других ресурсов не позволяет использовать дешевые заемные деньги для повышения производительности.

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