В Центробанке заявили об опасности снижения ключевой ставки

Центробанк назвал опасным снижение ключевой ставки и дешевые кредиты в России Снижение ключевой ставки в России в настоящее время было бы опасным, потому что дефицит рабочей силы и других ресурсов не позволяет использовать дешевые заемные деньги для повышения производительности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии