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Министерство коммерции КНР осудило планы ЦРУ по промышленной слежке

Министерство коммерции КНР осудило планы ЦРУ по промышленной слежке

Китай обладает твердой решимостью и достаточными средствами для принятия необходимых мер в ответ на шпионскую деятельность Соединенных Штатов, направленную против КНР и китайских предприятий.

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