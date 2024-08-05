Доходы российского бюджета от налоговых штрафов взлетели

По итогам первых пяти месяцев 2024 года поступления в российский бюджет от налоговых штрафов бизнеса и граждан выросли на 71 процент в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 2,4 миллиарда рублей.
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