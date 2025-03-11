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В Челябинске пройдет фестиваль моды «Платье города-2025»

В Челябинске пройдет фестиваль моды «Платье города-2025»

В конце марта в театре оперы и балета им. М. И. Глинки пройдет юбилейный Фестиваль моды. За 25 лет существования фестиваля в конкурсных показах приняли участие более 1500 как молодых, так и известных дизайнеров, а зрительская аудитория превысила 25000 человек.

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