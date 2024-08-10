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Самолет Трампа перенаправили в другой аэропорт из-за технической неисправности

Самолет Трампа перенаправили в другой аэропорт из-за технической неисправности

Бывший президент США Дональд Трамп направился в штат Монтана в пятницу, 9 августа, чтобы выступить на митинге в городе Бозмен, но его самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту города Биллингс по другую сторону Скалистых гор из-за технической неисправности, пишет Los Angeles Times.

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