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Скончался духовник патриарха Кирилла

Скончался духовник патриарха Кирилла

Отпевание схиархимандрита Илия состоится во вторник, 18 марта.фото: t.me/optinaДуховник патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии Оптиной пустыни схиархимандрит Илий (Ноздрин) умер в ночь на 16 марта, сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по монастырям и монашеству РПЦ архимандрит Мелхиседек.

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