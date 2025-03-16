Скончался духовник патриарха Кирилла

Отпевание схиархимандрита Илия состоится во вторник, 18 марта.фото: t.me/optinaДуховник патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии Оптиной пустыни схиархимандрит Илий (Ноздрин) умер в ночь на 16 марта, сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по монастырям и монашеству РПЦ архимандрит Мелхиседек.