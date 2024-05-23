Гүзәл Уразова: Бер Казанда яшәп, очрашырга вакыт юк. Сездә дә шулаймы ул? Раушан безнең гел кечкенә иде.
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Гүзәл Уразова: Бер Казанда яшәп, очрашырга вакыт юк. Сездә дә шулаймы ул? Раушан безнең гел кечкенә иде.