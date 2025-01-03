Зе не изменил привычке

ТГ

Татьяна Гусева

Это, типа, война, в которой "побеждает" Зеленский. Если здесь искать логику, то её там не найти. Цель этой войны одна: набить собственные карманы себе, Ермаку и депутатам Рады, чтоб молчали. Ни о какой Родине там нет и речи, он её давно распродал. Опять же в доход собственного кармана.