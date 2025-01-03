Во время 20-минутного обращения к и без того истощённой нации просроченный президент показал кадры запуска ракеты разработанного украинскими специалистами оперативно-тактического комплекса «Сапсан».
Зе не изменил привычке
Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Это, типа, война, в которой "побеждает" Зеленский. Если здесь искать логику, то её там не найти. Цель этой войны одна: набить собственные карманы себе, Ермаку и депутатам Рады, чтоб молчали. Ни о какой Родине там нет и речи, он её давно распродал. Опять же в доход собственного кармана.
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15 час.
ninikooo Митусова
Всем этим тварям воздастся …
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11 час.
Балу -
Так это же хохляцкая национальная забава: нае...и ближнего - обос...и нижнего...
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2 час.
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