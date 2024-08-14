Новая мощная вспышка произошла на Солнце

Новая мощная вспышка произошла на стороне Солнца, направленной на Землю, но информации о выбросе вещества пока нет, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.
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