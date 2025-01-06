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Новосибирские коррупционеры получили в 2024 году 232 млн рублей взяток

Новосибирские коррупционеры получили в 2024 году 232 млн рублей взяток

Чаще всего мелкие мздоимства выявляли в сферах миграции и безопасности дорожного движения.В 2024 году общая сумма денежных средств, полученных взяткополучателями, превысила 232 миллиона рублей, об этом сообщил начальник отдела прокуратуры региона, осуществляющего надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции Алексей Тивяков.

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