Новосибирские коррупционеры получили в 2024 году 232 млн рублей взяток

Чаще всего мелкие мздоимства выявляли в сферах миграции и безопасности дорожного движения.В 2024 году общая сумма денежных средств, полученных взяткополучателями, превысила 232 миллиона рублей, об этом сообщил начальник отдела прокуратуры региона, осуществляющего надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции Алексей Тивяков.
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