Реплика В. Богданова на выступление политолога В. Осечкина на ЮТУБ-канале 6.12.2023 г.

Реплика В. БОГДАНОВА политологу В. Осечкину на его выступление на ЮТУБ-канале 6.12.2023 г. Владимир! Если по вашему мнению Путин ПИДАРАС в примом и переносном смысле, то как надо росиянам сейчас относиться к его преданному лакею ВОЛОДИНУ, главному дуриле ГОСДУМЫ, публично впаривающего и навязывающего россиянам мнение, что ПУТИН ЭТО РОССИЯ, а РОССИЯ, это ПУТИН, оказавшимся врождённый пидарасом.