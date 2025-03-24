17-летняя российская теннисистка пожаловалась на оскорбления фанатов после поражения

Российская теннисистка Мирра Андреева в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) пожаловалась на оскорбления фанатов после поражения от американки Аманды Анисимовой в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами.