Стрелок под бронёй: что турецкий SARP меняет в войне дронов, а что нет

Турецкая ASELSAN запустила серийное производство дистанционно управляемых боевых модулей SARP — но за громкой премьерой скрывается вопрос поважнее самого «железа»: способно ли такое оружие реально прикрыть экипажи от FPV-дронов и почему массовость здесь решает больше, чем паспортные характеристики отдельного образца.
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