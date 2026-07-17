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Военное обозрение

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Стрелок под бронёй: что турецкий SARP меняет в войне дронов, а что нет

Стрелок под бронёй: что турецкий SARP меняет в войне дронов, а что нет

Турецкая ASELSAN запустила серийное производство дистанционно управляемых боевых модулей SARP — но за громкой премьерой скрывается вопрос поважнее самого «железа»: способно ли такое оружие реально прикрыть экипажи от FPV-дронов и почему массовость здесь решает больше, чем паспортные характеристики отдельного образца.

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