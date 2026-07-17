Стрелок под бронёй: что турецкий SARP меняет в войне дронов, а что нет

Турецкая ASELSAN запустила серийное производство дистанционно управляемых боевых модулей SARP — но за громкой премьерой скрывается вопрос поважнее самого «железа»: способно ли такое оружие реально прикрыть экипажи от FPV-дронов и почему массовость здесь решает больше, чем паспортные характеристики отдельного образца.