Ловите знаки судьбы: финансовый гороскоп на июнь 2025 Алёна ЮрьеваИюнь 2025 года принесёт с собой настоящие финансовые качели — как на синусоиде, деньги будут то неожиданно прибывать, то столь же внезапно исчезать.
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