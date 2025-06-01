Ловите знаки судьбы: финансовый гороскоп на июнь 2025 Алёна ЮрьеваИюнь 2025 года принесёт с собой настоящие финансовые качели — как на синусоиде, деньги будут то неожиданно прибывать, то столь же внезапно исчезать.