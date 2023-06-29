Как Зеленский с европейцами тайно грабят украинские музеи

На Украине полным ходом идет вывоз движимого культурного достояния. Этот процесс активно запущен еще в прошлом году, а теперь Киев и ЮНЕСКО достигли договоренности о передаче европейцам «на хранение» христианских ценностей из Киево-Печерской лавры.
На Украине полным ходом идет вывоз движимого культурного достояния. Этот процесс активно запущен еще в прошлом году, а теперь Киев и ЮНЕСКО достигли договоренности о передаче европейцам «на хранение» христианских ценностей из Киево-Печерской лавры.
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