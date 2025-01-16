27 Беспилотников Украины Сбитые за Ночь в Белгородской и Других Областях

В Минобороны РФ сообщили о перехвате и уничтожении 27 украинских беспилотников силами ПВО над несколькими российскими регионами: 15 аппаратов сбиты в Белгородской области, 7 - в Воронежской, 3 - в Тамбовской и 2 - в Курской.