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Царьград

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27 Беспилотников Украины Сбитые за Ночь в Белгородской и Других Областях

27 Беспилотников Украины Сбитые за Ночь в Белгородской и Других Областях

В Минобороны РФ сообщили о перехвате и уничтожении 27 украинских беспилотников силами ПВО над несколькими российскими регионами: 15 аппаратов сбиты в Белгородской области, 7 - в Воронежской, 3 - в Тамбовской и 2 - в Курской.

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