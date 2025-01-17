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Царьград

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Овечкин бьет новый рекорд в НХЛ: 874-я шайба сокращает отставание от Гретцки

Овечкин бьет новый рекорд в НХЛ: 874-я шайба сокращает отставание от Гретцки

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высоко оценил игру Александра Овечкина, который забросил шайбу в матче против «Оттавы».

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