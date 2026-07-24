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Нижегородская правда

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Нижегородские компании получат до 30 млн рублей на цифровые разработки

Нижегородские компании получат до 30 млн рублей на цифровые разработки

Нижегородские малые предприятия приглашаются к участию в конкурсе Фонда содействия инновациям (ФСИ) «Развитие-Цифровые технологии» («Развитие-ЦТ»), который проводится совместно с Минцифры России в рамках федерального проекта «Отечественные решения» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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