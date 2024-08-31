Samsung сертифицировала свою память LPDDR4X для автомобильной платформы Qualcomm К авт...

Samsung сертифицировала свою память LPDDR4X для автомобильной платформы QualcommК автомобильной электронике, которая в наши дни проникает в самые разные системы в составе транспортных средств, предъявляются особые требования по надёжности и устойчивости к экстремальным температурам, а также вибрации.