Samsung сертифицировала свою память LPDDR4X для автомобильной платформы Qualcomm К авт...

Samsung сертифицировала свою память LPDDR4X для автомобильной платформы QualcommК автомобильной электронике, которая в наши дни проникает в самые разные системы в составе транспортных средств, предъявляются особые требования по надёжности и устойчивости к экстремальным температурам, а также вибрации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)