📹🏮Новосибирский авиационный завод им. В.П Чкалова (входит в состав ОАК) поставил в строевые части ВКС России партию модернизированных истребителей-бомбардировщиков поколения "4++" Су-34НВО с рядом программно-аппаратных обновлений систем управления вооружением, обеспечивающих интеграцию в боекомплекты универсальных межвидовых планирующих боеприпасов Д-30СН УМПБ, а также широчайшего спектра авиабомб, оснащённых универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).