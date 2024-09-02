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Русское оружие

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📹🏮Новосибирский авиационный завод им. В.П Чкалова (входит в состав ОАК) поставил в строевые части ВКС России партию модернизированных истребителей-бомбардировщиков поколения "4++" Су-34НВО с рядом программно-аппаратных обновлений систем управления вооружением, обеспечивающих интеграцию в боекомплекты универсальных межвидовых планирующих боеприпасов Д-30СН УМПБ, а также широчайшего спектра авиабомб, оснащённых универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).

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