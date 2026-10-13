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Заменит ли нейросеть юриста? Спойлер: нет, и вот почему волноваться не стоит

Заявление Германа Грефа на конференции Банка России о том, что искусственный интеллект вытесняет юристов с рынка и вынуждает их вставать на «скользкую дорожку», вызвало оживленную дискуссию в профессиональном сообществе.

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