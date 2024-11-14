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Окружение Зеленского скрывает реальную ситуацию на фронте, утверждает The Economist

Окружение Зеленского скрывает реальную ситуацию на фронте, утверждает The Economist

Окружение президента Украины Владимира Зеленского не сообщает ему актуальную информацию о развитии боевых действий на фронте, утверждает британское издание The Economist, ссылаясь на источники в украинских правительственных кругах.

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