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В сети подсчитано количество некрологов на украинских военных, что позволяет оценить реальные цифры потерь Украины с февраля 2022 года

В сети подсчитано количество некрологов на украинских военных, что позволяет оценить реальные цифры потерь Украины с февраля 2022 года

В социальных сетях появились публикации о потерях украинской армии за время военных действий с февраля 2022 года.

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