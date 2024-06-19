Бои на минимальной дистанции: ВСУ не оставили попыток сдержать наше наступление

Сегодня 333 прочитали «Чем быстрее мы победим, тем меньше противник нанесет нам ущерба» Швейцарское шоу по Украине, хоть и завершилось практически ничем, но ясно показало: Запад пока не готов к мирным переговорам и требует от Киева продолжения банкета.