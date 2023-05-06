Военное обозрение

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Продолжим дискуссию о возможности нанесения ударов по центрам принятия решений или начнем воевать по-настоящему

Продолжим дискуссию о возможности нанесения ударов по центрам принятия решений или начнем воевать по-настоящему

Тема, которую мы осветили сегодня, обсуждалась нами довольно давно. Уже после написания статьи неожиданно случилось «давно ожидаемое» – атака Кремля с помощью дронов.

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