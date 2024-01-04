НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Последние новости

1 подписчик

На Солнце вновь зафиксирована сильнейшая вспышка

На Солнце вновь зафиксирована сильнейшая вспышка

Мощная вспышка произошла на Солнце, но не должна вызвать каких-либо явлений на Земле, сообщила пресс-служба лаборатории Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН и Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх