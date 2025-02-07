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Царьград

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Крушение самолёта в Раменском могло произойти из-за технических причин

Крушение самолёта в Раменском могло произойти из-за технических причин

Остальные версии также будут рассматривать.Легкомоторный самолёт мог потерпеть крушение в Подмосковье из-за технического отказа.

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