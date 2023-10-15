ТАСС: группа войск "Днепр" уничтожила пункт дисклокации ВСУ под Очаковым

Представитель оперативных служб Херсонской области сообщил, что группа войск "Днепр" уничтожила склад боеприпасов ВСУ возле села Велитенское и пункт временной дислокации подразделения ВСУ в районе города Очаков в Николаевской области Украины.
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